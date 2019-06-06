Россия и Парагвай проведут осенью встречу деловых кругов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и замглавы МИД Парагвая Хавьер Дельгадильо договорились провести встречу бизнесменов двух стран этой осенью в столице латиноамериканской страны Асунсьоне. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Заместители министров договорились продолжать работу по насыщению динамичной двусторонней повестки дня в сферах политики, культуры, образования, энергетики, сотрудничества в военной области, сферах мирного атома и космоса. Особое внимание было уделено торгово-экономической тематике", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"В этой связи была достигнута договоренность провести совместную встречу представителей деловых кругов двух стран в Асунсьоне ориентировочно в сентябре - октябре 2019 года", - добавили в МИД РФ.

В министерстве иностранных дел также отметили, что Рябков и Дельгадильо обсудили ход подготовки ряда проектов соглашений между Россией и Парагваем, в том числе о создании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Во время визита Рябкова в Парагвай речь шла также о международных вопросах. Российского дипломата принял министр обороны страны Бернардино Сото.