Представитель партии соцреформ подал документы для участия в выборах главы Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Предприниматель и представитель "Партии социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу" Александр Чухлебов в пятницу подал в городскую избирательную комиссию документы для выдвижения на выборы губернатора Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Горизбиркома.

"Александр Чухлебов подал документы. Его выдвинула "Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу", - сказали в пресс-службе.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть "муниципальный фильтр" - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Чухлебов стал 18-м человеком, подавшим документы в избирком. Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.

Петербургский предприниматель 40-летний Александр Чухлебов занимается лесопромышленной деятельностью.