Песков сообщил, что дата визита Путина в Саудовскую Аравию еще не определена

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию готовится, дата еще не определена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Визит готовится, как только дата будет, мы сообщим", - ответил он на вопрос ТАСС.

Песков не стал отвечать на вопрос о возможности участия российского лидера в форуме "Петербургский диалог" в Бонне 18-19 июля.

Говоря о возможности встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Осаке на площадке саммита G20, он сказал, что "шанс, безусловно, есть". "То, что они встретятся и увидят там друг друга, это однозначно. Но будет ли встреча, пока непонятно", - сказал представитель Кремля.

Комментируя идею главы МИД Словакии о том, что Путин и Трамп могут встретиться на праздновании 75-летия Словацкого Национального восстания в конце августа, Песков заметил: "Давайте дождемся того, что скажет Трамп (в ответ на приглашение в Братиславу - прим.ТАСС)". При этом пресс-секретарь не уточнил, примет ли Путин приглашение посетить эти торжества, которые ему в четверг передал премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини.