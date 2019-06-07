Лавров и премьер-министр Антигуа и Барбуды подписали соглашение о безвизовом режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и Гастон Браун, премьер-министр Антигуа и Барбуды, государства между Карибским морем и Атлантическим океаном, подписали в пятницу соглашение об отказе от визовых формальностей при поездках граждан двух стран.

Церемония подписания состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Далее их встреча продолжилась в закрытом для прессе режиме.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.