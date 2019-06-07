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ПМЭФ-2019

Лавров проводит встречу с генсеком ООН на полях ПМЭФ

Встреча проходит в формате делового завтрака в закрытом для прессы режиме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) проводит встречу с генсеком ООН Антониу Гутерришем, передает корреспондент ТАСС.

Встреча проходит в формате делового завтрака в закрытом для прессы режиме. На нем также присутствуют постпред РФ при ООН Василий Небензя, глава Контртеррористического управления (КТУ) ООН Владимир Воронков и официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ПМЭФ проходит с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер, официальное фотохост-агентство и оператор Зоны презентаций ПМЭФ при поддержке консалтинговой компании EY и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияНебензя, Василий АлексеевичЗахарова, Мария ВладимировнаГутерриш, АнтониуПМЭФ-2019
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