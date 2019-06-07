Выдвижение кандидатов на пост губернатора Мурманской области начнется 8 июня

МУРМАНСК, 7 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Мурманской области начнет прием документов от кандидатов на пост губернатора региона в субботу, 8 июня. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в избиркоме.

"Сегодня было официально опубликовано решение облдумы о назначении выборов на 8 сентября, в субботу начинается выдвижение кандидатов", - сказали в избиркоме.

Подавать документы смогут как самовыдвиженцы, так и кандидаты от политических партий. Как ранее сообщили ТАСС в региональных отделениях "Единой России" и КПРФ, конференции этих партий по выдвижению кандидатов состоятся 8 июня.

Как сообщили в избиркоме, о проведении общих собраний по вопросу выдвижения кандидатов известили региональные отделения еще двух партий: "Гражданская платформа" и Российская партия пенсионеров за социальную справедливость. Их мероприятия по выдвижению кандидатов пройдут 9 июня.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила о досрочной отставке и заявила, что не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис. Он сообщил ТАСС, что намерен баллотироваться на пост губернатора.