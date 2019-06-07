ВЦИОМ: более 72% респондентов доверяют Путину

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Рейтинги доверия политическим институтам России находятся в сформировавшихся коридорах значений. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 27 мая - 2 июня.

Согласно данным исследования, опубликованным в пятницу, показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по среднему значению с 27 мая по 2 июня составил 63,9% (неделей ранее 64,5%), оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России за последнюю неделю скорректировались до 37,5% и 42% соответственно (с 37,4% и 42,7%). "Все политические индикаторы находятся в рамках сформировавшегося коридора значений", - указывает ВЦИОМ.

Как отмечается в материалах, на прямой вопрос, доверяют ли они Путину, положительно ответили 72,4% респондентов, опрошенных в период с 30 мая по 2 июня (29 мая таковых было 72,3%).

В инициативном опросе "ВЦИОМ-Спутник" ежедневно принимали участие 1600 россиян старше 18 лет. Опрос проводился методом телефонного интервью, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.