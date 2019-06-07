Более 50 человек выдвинули кандидатуры в депутаты Мосгордумы в первый день кампании

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Свыше 50 человек выдвинули свои кандидатуры на должность депутатов Московской городской думы в первый день приема документов. Об этом сообщается в пятницу на сайте городской избирательной комиссии.

"Всего 55 кандидатов подали документы как самовыдвиженцы", - говорится в сообщении.

Среди подавших документы на самовыдвижение - действующий председатель столичного парламента Алексей Шапошников (12-й округ), депутаты Мосгордумы Евгений Герасимов (41-й округ), Степан Орлов (27-й округ), Ирина Назарова (19-й округ), Александр Семенников (34-й округ), Людмила Стебенкова (25-й округ), глава муниципального округа Красносельский Ильи Яшин (45-й округ).

Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов возможен до 5 июля. Кандидаты могут подать документы на регистрацию, включая подписные листы, не позднее 18:00 6 июля.

Депутаты Мосгордумы ранее приняли постановление, назначив выборы на 8 сентября.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.