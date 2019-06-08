"Яблоко" выдвинуло в Мосгордуму омбудсмена Бунимовича и экс-журналиста "Коммерсанта"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Конференция московского отделения партии "Яблоко" в субботу выдвинула кандидатов в депутаты Московской городской думы по 16 одномандатным округам, среди них - уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович, правозащитник Андрей Бабушкин и бывший журналист "Коммерсанта" Виктор Хамраев.

Процедура выдвижения состоялась в центральном офисе партии. Накануне кандидатов утвердил федеральный политкомитет "Яблока".

Бунимович будет баллотироваться по округу 6 (районы Головинский, Ховрино, Западное Дегунино). Он входит в федеральный политкомитет партии, был депутатом Мосгордумы в 1997-2009 годах. Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин, который сейчас является муниципальным депутатом в Отрадном, поборется за мандат в округе 11 (районы Алтуфьевский, Марфино, Отрадное).

Сергея Митрохина, который в разные годы возглавлял "Яблоко" и его московское отделение, выдвинули в округе 43 (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). Это один из самых резонансных округов на данный момент. По нему баллотируются сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь и планирует выдвинуться директор московского Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер.

Журналист Виктор Хамраев, покинувший "Коммерсант" в мае вместе со всеми коллегами из отдела политики в знак протеста против увольнения двух корреспондентов, будет представлять "Яблоко" в округе 13 (районы Бабушкинский, Лосиноостровский, Ярославский). Также в выборах от "Яблока" участвуют главы двух муниципальных округов столицы: Андрей Морев (округ 44, районы Замоскворечье, Таганский, Тверской, Якиманка) и Елена Русакова (округ 37, районы Академический, Гагаринский, Ломоносовский, часть Проспект Вернадского).

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября по 45 одномандатным округам. В нынешнем созыве столичного парламента нет представителей "Яблока". Для регистрации на выборах кандидатам от партии нужно будет до конца июня собрать в свою поддержку от 5 до 6 тыс. подписей жителей тех районов, от которых они баллотируются.