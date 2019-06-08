Россия рассчитывает, что суд ООН отклонит обвинения Украины до рассмотрения по существу

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что Международный суд ООН отклонит иск Украины против РФ до его рассмотрения по существу. Об этом говорится в заявлении МИД РФ, размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Российская сторона рассчитывает, что Международный суд ООН с должным вниманием отнесется к аргументам об отсутствии у него юрисдикции для рассмотрения надуманных обвинений и отклонит их до рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

В МИД подчеркнули, что российская позиция заключается в том, что Украина злоупотребляет международными инструментами борьбы с финансированием терроризма и расовой дискриминацией для достижения собственных политических целей.

"Обращение в Международный суд - не что иное, как очередная попытка Киева отвлечь внимание международного сообщества от собственных нарушений прав человека и переложить на Россию ответственность за трагические последствия авантюристского курса украинских властей после госпереворота в феврале 2014 года", - заявили в ведомстве.

В МИД также отметили, что украинские адвокаты не смогли представить "хоть сколько-нибудь правдоподобные свидетельства притеснения этнических меньшинств" в Крыму со стороны российских властей, несмотря на "тонны псевдодоказательств", которые они направили в Международный суд ООН.

В ведомстве указали, что адвокаты России представили суду юрисдикционные возражения относительно невыполнения Украиной процессуальных условий для обращения в суд ООН. "В частности, Киев недобросовестно подошел к проведению переговоров с Россией по якобы имеющимся у сторон спорам относительно "финансировании терроризма" и "расовой дискриминации". Украина полностью проигнорировала необходимость обращения в Комитет по ликвидации расовой дискриминации, а также задействования других специальных процедур разрешения споров по применимым международным конвенциям", - добавили в МИД.

Спор на много лет

Украина 16 января 2017 года подала в Международный суд ООН иск, в котором обвинила Россию в нарушении Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации. В ходе заседания 19 апреля 2017 года суд частично удовлетворил требование Украины по установлению обеспечительных мер в отношении РФ. В частности, суд постановил, что Россия по Конвенции о ликвидации расовой дискриминации должна воздержаться от ущемления прав крымских татар и обеспечить доступ к образованию на украинском языке в Крыму. По Конвенции о противодействии финансированию терроризма суд заявил об отсутствии необходимости установления обеспечительных мер.

12 сентября 2018 года Российская Федерация выступила с предварительными возражениями в отношении юрисдикции суда и приемлемости обращения Украины. Слушания, прошедшие в Гааге 3-7 июня, были посвящены именно предварительным возражениям и не касались дела по существу.

Следующим этапом в разбирательстве должно стать решение суда по юрисдикции и приемлемости иска для рассмотрения. В том случае, если судьи станут на сторону РФ, разбирательство будет прекращено. Если требования Украины будут удовлетворены, то рассмотрение дела продолжится и суд должен будет установить крайнюю дату подачи российской стороной контрмеморандума в ответ на украинский меморандум, направленный 12 июня 2018 года. Как ожидается, на подготовку документа представителям РФ будет дан один год и один месяц.