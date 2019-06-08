Посол РФ: отношения Белоруссии и России должны быть примером для других стран

МИНСК, 8 июня. /ТАСС/. Отношения Минска и Москвы могут послужить примером для других стран. Уверенность в этом выразил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев на проходящем в субботу в Минске празднике "День многонациональной России".

"Пусть наши отношения будут примером для стран Евросоюза, стран СНГ, и пусть от этого мы будем только сильнее", - сказал дипломат. На гостеприимной белорусской земле, отметил он, сегодня празднуют российский государственный праздник, на котором выступают и еще выступят лучшие коллективы из самых разных регионов России. "На гала-концерте выступят ведущие российские танцевальные и хоровые коллективы, Ансамбль песни и пляски Западного военного округа Министерства обороны России, ансамбль "Лезгинка" из Махачкалы. Мы очень благодарны Ларисе Долиной, Игорю Бутману, Михаилу Турецкому, которые сегодня вместе с нами, минчанами, гостями города на этом празднике", - отметил посол.

По его словам, в празднике также примут участие хоровые коллективы и танцоры из Ульяновской, Ленинградской, Самарской, Саратовской, Рязанской, Калужской областей. "Мы хотим, чтобы двери праздника были широко распахнуты для всех наших друзей ", - сказал посол, отметив, что у двух народов особые отношения, как и у лидеров государств. "Тысячи людей имеют родственные связи, страны связывают исторические, культурные корни, это составляет фундамент наших отношений", - сказал Мезенцев. Он отметил, что сегодня у российских дипломатов стоит задача "встраиваться в ту огромную работу, которую ведут руководители двух стран, правительства, регионы, по сплочению, по реализации планов, с учетом национальных интересов".

Масштабный праздник в Минске

Праздник "День многонациональной России" приурочен к отмечаемому в РФ 12 июня Дню России. На территории Верхнего города белорусской столицы проходит концерт творческих коллективов, здесь же работают свыше 20 тематических интерактивных зон: "Русь сказочная", "Спортивная площадка", "Город мастеров", "Добро пожаловать!", "Эх, прокачу!" и другие. Все желающие могут посетить настоящий музей на колесах "Россия морская". Умельцы представили различные виды ремесел, среди которых керамика, гончарство, вязание, художественная обработка бересты, ковка, ткачество поясов на дощечках, вышивка, плетение из соломы и лозы.

У Дворца спорта начался гала-концерт, который продлится до позднего вечера. Для минчан и гостей белорусской столицы споет "Хор Турецкого", который за 29 лет выступил более восьми тысяч раз на лучших мировых сценах и представил композиции во всех музыкальных жанрах более чем на десяти языках. С хоровыми традициями русской культуры белорусов познакомит также Государственный Волжский русский народный хор, почетной гостьей праздника станет обладательница одного из самых узнаваемых голосов в России, звезда эстрадной и джазовой сцены, народная артистка России Лариса Долина. А оркестр под управлением народного артиста Игоря Бутмана исполнит культовые джазовые стандарты.

Организаторами праздника выступают посольство России в Белоруссии, столичные власти, представительство Россотрудничества в Белоруссии, Координационный совет руководителей общественных объединений российских соотечественников, Республиканский центр национальных культур.