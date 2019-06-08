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Кризис в Сирии

Ребенок погиб при обстрелах боевиками провинций Латакия и Хама

По данным Центра по примирению враждующих сторон, обстрелы проводились с применением реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Два мирных жителя, в том числе один ребенок, погибли в результате обстрелов боевиками сирийских провинций Латакия и Хама. Об этом сообщил в субботу журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Руйесет-Эскандер (дважды), Кара-Джагез, Акч-Баэр, Ройс-Услейман, Айн-эн-Наур, Раша, Мукатталь и Ройсет-Рушу провинции Латакия, Эль-Харука (дважды) провинции Хама. В результате обстрелов погибли двое мирных жителей, в том числе один ребенок", - отметил он.

Обстрелы проводились с применением реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов, указал Купчишин.

Он также отметил, что за прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон гуманитарные акции не проводились.

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