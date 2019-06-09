Вице-спикер Госдумы: серьезных нарушений на выборах президента Казахстана не выявлено

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Выборы президента Казахстана проходят на высоком организационном уровне и без серьезных нарушений. Об этом заявил в воскресенье вице-спикер Госдумы, координатор группы международных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ Сергей Неверов, слова которого приводит пресс-служба фракции "Единая Россия".

"Выборы президента Казахстана проходят на высоком организационном уровне, серьезных нарушений группой международных наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ не было зафиксировано", - сказал глава думских единороссов.

Неверов сообщил, что наблюдатели посетили порядка 50 участков для голосования, а накануне выборов мониторинговая миссия ПА ОДКБ побывала в избирательных штабах всех кандидатов в президенты Казахстана, встретилась с руководством Центральной избирательной комиссии. "Каких-либо серьезных жалоб или замечаний высказано не было", - отметил Неверов.

При этом было обращено внимание на то, что урны для голосования опечатаны, но не опломбированы, хотя это не противоречит законодательству Казахстана, поскольку урна может быть либо запечатана, либо опломбирована. "И было замечание на вхождение в кабинку для голосования двух человек", - рассказал Неверов.

Отдельно вице-спикер Госдумы выделил созданные на избирательных участках условия для людей с ограниченными возможностями. "На всех участках мы видели специализированные кабинки для голосования для людей с ограничениями по слуху и зрению. Это очень важно, поскольку дает возможность всем гражданам Казахстана выразить свое волеизъявление. В этом смысле обеспечение доступной среды здесь на очень хорошем уровне", - констатировал он.

В миссию наблюдателей на выборах президента Казахстана ПА ОДКБ входят 17 представителей национальных парламентов России, Белоруссии, Армении и Таджикистана. Всего, по словам Неверова, в стране работает более 1 тыс. международных наблюдателей от различных организаций.