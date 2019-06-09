Медведев посетит Женеву и спустится в Большой адронный коллайдер

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник отправится в Женеву с двухдневным визитом. Как сообщили в пресс-службе кабмина, глава российского правительства примет участие в Международной конференции труда и посетит Европейскую организацию по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где осмотрит Большой адронный коллайдер.

"В Женеве 10 июня премьер-министр осмотрит крупнейший научно-исследовательский центр в области физики частиц - Европейский центр ядерных исследований", - говорится в сообщении. На территории ЦЕРН расположен самый мощный ускоритель заряженных частиц на встречных пучках - Большой адронный коллайдер. "Дмитрий Медведев спустится в подземную шахту одного из четырех детекторов коллайдера - эксперимент "ATLAS", - сообщили в кабмине.

Также глава правительства встретится с российскими учеными, работающими в ЦЕРН. Всего в международных экспериментах этого центра участвуют 8 тыс. специалистов, из них около 1 тыс. российских. Среди тем беседы - перспективы российского присутствия в проектах центра и возможности, создаваемые национальным проектом "Наука".

"На встрече с генеральным директором ЦЕРН Фабиолой Джанотти планируется обсудить расширение сотрудничества и реализацию потенциала российского участия как в интеллектуальных, так и в технологических разработках центра, а также заинтересованность ЦЕРН в проектах на территории России, в частности, в сфере обмена информацией, ноу-хау, оборудованием, материалами", - отметили в пресс-службе. В составе российской делегации также будут вице-премьер Татьяна Голикова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, руководители крупнейших российских научно-исследовательских центров.

Сотрудничество России с ЦЕРН

ЦЕРН (CERN, Европейская организация по ядерным исследованиям) - межправительственная организация со штаб-квартирой в Женеве, занимающаяся фундаментальными исследованиями в области элементарых частиц. Это крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий. В ЦЕРН построены первый ускоритель частиц - синхроциклотрон, Большой электрон-позитронный коллайдер и Большой адронный коллайдер (БАК, Large Hadron Collider, LHC), который является самым крупным и мощным ускорителем элементарных частиц в мире. Ученые центра сделали ряд крупных открытий: обнаружили W- и Z-бозоны, впервые получили атом антиводорода. А в 2013 году в ЦЕРН сообщили, что в результате серии экспериментов на БАК был обнаружен бозон Хиггса - элементарная частица, за счет которой, по мнению ученых, фактически создается вся масса Вселенной.

Россия имеет в организации статус наблюдателя. В апреле в Женеве между правительством Российской Федерации и Европейской организацией по ядерным исследованиям было подписано Соглашение о научно-техническом сотрудничестве в области физики высоких энергий и других областях взаимного интереса, призванное стать современным фундаментом для расширения форматов взаимодействия России и ЦЕРН.

В настоящее время в исследованиях ЦЕРН, работах по модернизации БАК и создании "Будущего циклического коллайдера" (Future Circular Collider, FCC) участвуют, в частности, Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт", Институт ядерной физики Сибирского отделения РАН имени Будкера (ИЯФ СО РАН), Томский государственный университет, Росатом. ЦЕРН, в свою очередь, планирует участие в российских проектах, например, в разработке коллайдера Супер С-тау фабрики ИЯФ СО РАН.

В преддверии визита главы кабмина первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ Сергей Приходько рассказал журналистам о перспективах сотрудничества с ЦЕРН в реализации нацпроекта "Наука". "Российская сторона уже информировала ЦЕРН о возможностях расширения взаимовыгодного сотрудничества, создаваемых в рамках национального проекта "Наука", на площадке совместного комитета по сотрудничеству "Россия - ЦЕРН", - отметил он. - Европейские партнеры прорабатывают возможные модальности совместной работы с учетом этой российской инициативы".

Конференция МОТ

Во второй день пребывания в Женеве Дмитрий Медведев примет участие в Международной конференции труда, посвященной 100-летию Международной организации труда, сообщили в кабмине. Председатель правительства выступит на пленарной сессии конференции в зале ассамблеи во Дворце наций ООН.

На полях Международной конференции труда запланированы двусторонние встречи Дмитрия Медведева с генеральным директором МОТ Гаем Райдером, генеральным секретарем Международного союза электросвязи Хоулинем Джао, руководителями отдельных национальных делегаций. Всего же в этом форуме, который открывается в понедельник и продлится до 21 июня, примут участие около 45 глав государств и правительств.

По традиции на конференции страны представляют руководители правительств, лидеры профсоюзных объединений и руководители ассоциаций работодателей. В составе российской делегации - вице-премьер Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков.