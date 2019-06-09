Лавров и глава МИД Мали обсудят борьбу с терроризмом и ситуацию в регионе Сахеля

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров проведет в понедельник переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества Мали Тьебиле Драме. В центре внимания сторон будут ситуации в Мали и Сахаро-Сахельском регионе, борьба с терроризмом и экстремизмом, а также вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

Как отметили в российском дипведомстве в преддверии переговоров, между Москвой и Бамако поддерживается конструктивный политический диалог, в основе которого лежит созвучность восприятия происходящих в мире процессов, включая формирование полицентричного мироустройства как более справедливой и безопасной системы международных отношений. "Поддерживается заинтересованное взаимодействие в рамках ООН и в других многосторонних форматах", - указали в МИД РФ.

На предстоящей встрече министры обсудят представляющие взаимный интерес темы международной и африканской повестки дня с акцентом на вопросы поддержания мира и стабильности в Африке, включая Мали и Сахаро-Сахельский регион. Предполагается также предметно рассмотреть проблематику противодействия терроризму и экстремизму на Африканском континенте и в мире в целом.

Ожидается, что особое внимание министры уделят вопросам продвижения российско-малийского сотрудничества в торгово-экономической сфере. "Предстоит углубленный обмен мнениями о путях наращивания делового партнерства, прежде всего в таких сферах, как разведка и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетика, инфраструктура", - информировали в МИД РФ. "Важное направление наших связей - взаимодействие в гуманитарной сфере, в том числе в области подготовки национальных кадров для Мали в российских высших учебных заведениях", - добавили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В дипведомстве выразили надежду, что визит главы МИД Мали в Москву придаст дополнительный импульс совместной работе по наиболее полному раскрытию потенциала двусторонних отношений.

О конфликте в Мали

Вооруженный конфликт в Мали между правительственными войсками и боевиками различных группировок сепаратистов и исламистов разгорелся в начале 2012 года. Во многом он был спровоцирован обострением обстановки в Ливии после свержения Муаммара Каддафи. Для сдерживания противостояния в Мали была развернута миротворческая миссия ООН. Между тем в стране сохраняется режим чрезвычайного положения из-за террористической угрозы.