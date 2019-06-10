КПРФ выдвинула в губернаторы Вологодской области депутата заксобрания Морозова

ВОЛОГДА, 10 июня. /ТАСС/. Вологодское региональное отделение КПРФ выдвинуло кандидатом на должность губернатора Вологодской области первого секретаря отделения, депутата вологодского Заксобрания Александра Морозова. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в региональном отделении партии.

"На конференции регионального отделения был выдвинут кандидатом на должность губернатора Вологодской области первый секретарь Вологодского регионального отделения КПРФ Александр Морозов. Его кандидатура была единственной. Делегаты поддержали Морозова единогласно", - сказали в отделении.

В ближайшее время Морозов представит документы в областной избирком.

Выборы губернатора Вологодской области пройдут 8 сентября.

Пост губернатора на данный момент занимает Олег Кувшинников, который работает в этой должности с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив в свою поддержку 62,98% голосов.