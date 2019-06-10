Слуцкий считает, что Казахстан при Токаеве останется стратегическим партнером России

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Касым-Жомарт Токаев на посту президента Казахстана продолжит политику первого лидера страны Нурсултана Назарбаева как в российско-казахстанских отношениях, так и на международной арене. Такое мнение в понедельник выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Избрание Касым-Жомарта Токаева президентом Казахстана обеспечивает преемственность курса страны и ее первого лидера Нурсултана Назарбаева в российско-казахстанских отношениях и на международной арене. Казахстан был и остается стратегическим партнером России, в том числе в торгово-экономической и политической сферах", - сказал парламентарий журналистам. Он отметил, что сотрудничество двух стран "на всех международных площадках, в первую очередь, в рамках Евразийского экономического союза, носит уважительный, взаимовыгодный и самый продуктивный характер".

Слуцкий также заметил, что лично знаком с Токаевым. "Мы тесно сотрудничали, в том числе в переходный период для Казахстана. Это интеллигентный и образованнейший человек, высокопрофессиональный дипломат и настоящий государственный деятель", - резюмировал глава международного комитета Госдумы.

В воскресенье в Казахстане прошли внеочередные президентские выборы. Впервые за годы независимости страны в них не принимал участия в качестве кандидата первый президент Нурсултан Назарбаев. На пост главы государства претендовали семь кандидатов, в том числе действующий президент Токаев. По предварительным данным ЦИК, Токаев побеждает на выборах главы государства во всех областях страны и набирает 70,76% голосов. Согласно опубликованным в воскресенье данным ЦИК, явка избирателей на выборах составила 77,4%.