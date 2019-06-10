Лавров: РФ и Мали настроены на наращивание военного и военно-технического сотрудничества

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Россия и Мали будут работать над совершенствованием договорно-правовой базы для наращивания военного и военно-технического сотрудничества. Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с малийским коллегой Тьебиле Драме.

"Мы приветствовали взаимный настрой на дальнейшее наращивание военного и военно-технического сотрудничества, - отметил он. - Решено работать над совершенствованием договорно-правовой базы в этих и других областях".

По словам Лаврова, стороны "с удовлетворением констатировали наличие хороших перспектив для расширения торгово-экономических связей".

"В числе перспективных направлений совместной деятельности отметили разведку и освоение запасов минеральных ресурсов, энергетику, инфраструктуру, сельское хозяйство и договорились содействовать налаживанию делового партнерства, созданию благоприятных условий для работы в Мали российских предпринимательских кругов и в целом условий для прямых контактов между бизнес-сообществами двух стран, в том числе по линии торгово-промышленных палат", - добавил министр.

Глава МИД РФ подтвердил заинтересованность обеих сторон в углублении политического диалога и межпарламентских контактов.