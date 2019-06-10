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Кризис в Сирии

Лавров заявил о важности как можно быстрее размежевать террористов и оппозицию в Идлибе

Министр указал также большое количество провокаций в районе Идлиба как против российских, так и против сирийских войск

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Разведение сил оппозиции и террористических группировок в зоне деэскалации в Идлибе необходимо провести как можно скорее, чтобы пресечь провокации со стороны экстремистов. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"В соответствии с Сочинским меморандумом достигнута договоренность о необходимости отмежевать вооруженную оппозицию от террористов "Джебхат-ан-Нусры" (запрещена в РФ), которая затем превратилась в структуру для "Хайят Тахрир аш-Шам", - сказал министр.

Он напомнил, что для мониторинга выполнения меморандума существуют специальные механизмы, которые заключаются и в контактах между главами РФ и Турции, и во взаимодействии представителей силовых ведомств двух стран. "Основную роль в этом должна сыграть Турция, - подчеркнул Лавров. - Мы исходим из того, что это необходимо сделать поскорее, потому что время идет".

Глава МИД РФ отметил большое количество провокаций в районе Идлиба как против российских, так и против сирийских войск.

"Контрабанда оружия, нефти, артефактов, наркотиков в Сирии и в регионе процветает в результате безрассудной агрессивной политики по вмешательству извне во внутренние дела этих стран", - добавил он.

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Лавров, Сергей ВикторовичСирияРоссияКризис в Сирии
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