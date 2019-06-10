Володин надеется на активное развитие отношений парламентов РФ и Казахстана при Токаеве

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана, выразив надежду на активное развитие отношений между двумя странами, в том числе на межпарламентском уровне.

"Россия и Казахстан - стратегические партнеры. Рассчитываем, что наши отношения, в том числе на межпарламентском уровне, будут активно развиваться при вашей поддержке", - говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба нижней палаты.

По словам Володина, убедительная победа Токаева - "свидетельство широкой поддержки народом Казахстана курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны".