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Президентские выборы в Казахстане - 2019

Володин надеется на активное развитие отношений парламентов РФ и Казахстана при Токаеве

Спикер Госдумы отметил, что убедительная победа Касым-Жомарта Токаева - свидетельство широкой поддержки народом Казахстана курса на сохранение политической стабильности

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах президента Казахстана, выразив надежду на активное развитие отношений между двумя странами, в том числе на межпарламентском уровне.

"Россия и Казахстан - стратегические партнеры. Рассчитываем, что наши отношения, в том числе на межпарламентском уровне, будут активно развиваться при вашей поддержке", - говорится в поздравлении, текст которого распространила пресс-служба нижней палаты.

По словам Володина, убедительная победа Токаева - "свидетельство широкой поддержки народом Казахстана курса на сохранение политической стабильности и дальнейшее развитие страны".

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичКазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПрезидентские выборы в Казахстане - 2019
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