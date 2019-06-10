"Единая Россия" выдвинула врио главы Калмыкии Хасикова на выборы руководителя региона

ЭЛИСТА, 10 июня. /ТАСС/. Региональное отделение партии "Единая Россия" в Калмыкии выдвинуло на выборы руководителя региона врио главы республики 38-летнего Бату Хасикова. Об этом сообщил ТАСС секретарь отделения Анатолий Козачко.

Нового главу Калмыкии выберут 8 сентября. Согласно республиканским законам, выдвигать кандидатов в главы республики могут только партии. Глава Калмыкии избирается всенародным голосованием.

"Выдвинули Хасикова кандидатом от партии на должность главы республики", - сказал Козачко, уточнив, что из 119 бюллетеней 102 были за Хасикова, 10 - за депутата Народного Хурала (парламента) Сергея Сухинина и семь - за депутата Народного Хурала Очара Халгаева.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию главы Калмыкии Алексея Орлова. Врио главы региона стал Хасиков. Он сообщал ТАСС, что намерен выдвигаться на выборах главы Калмыкии.

Ожидается, что в единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.