Ректор Института русского языка им. Пушкина выдвинулась в депутаты Мосгордумы

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Ректор Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина Маргарита Русецкая выдвинулась в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от 30-го округа. Об этом говорится в материалах на сайте Московской городской избирательной комиссии.

Также в числе самовыдвиженцев - космонавт-испытатель Олег Артемьев из Научно-исследовательского испытательного центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (29-й округ), основатель и управляющий партнер сети семейных кафе-кондитерских "Андерсон", доверенное лицо Сергея Собянина на выборах мэра 2018 года Анастасия Татулова (17-й округ).

Кроме того, документы подали писатель Наталья Черниховская (4-й округ) и главный врач городской клинической больницы имени Виноградова департамента здравоохранения города Ольга Шарапова (36-й округ).

Всего на выборы в Мосгордуму выдвинулись более 80 человек.

Выборы пройдут 8 сентября. Избирательная кампания началась 6 июня. Параллельно с этим стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Мосгордумы и сбору подписей избирателей, которая по регламенту продлится в течение 30 дней.

На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон.