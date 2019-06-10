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Кризис на Украине

МИД России: срыв разведения сил в Донбассе говорит о нежелании Киева выполнять "Минск"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Срыв разведения сил и средств у Станицы Луганской свидетельствует о нежелании Киева выполнять обязательства по минским соглашениям. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Согласованное 5 июня всеми участниками контактной группы осуществление разведения сил и средств сторон в Станице Луганской, намеченное на 10 июня, вновь было сорвано Украиной из-за зафиксированного СММ ОБСЕ "подрыва" в зоне безопасности, - отметили в ведомстве. - Налицо очередное проявление нежелания Киева выполнять собственные обязательства по минским договоренностям, в том числе согласованным на "нормандском саммите" в Берлине в октябре 2016 года".

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