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Политический кризис в Молдавии

Слуцкий: Венецианская комиссия Совета Европы должна дать оценку решению КС Молдавии

По словам председателя комитета ГД по международным делам, тот факт, что ЕС и США выразили готовность взаимодействовать с новым молдавским правительством, дает надежду на скорый выход из кризиса

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Венецианская комиссия и другие институты Совета Европы должны дать оценку действиям Конституционного суда (КС) Молдавии. Такое мнение в понедельник выразил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Уверен, что оценка роли Конституционного суда Молдавии в создании политического кризиса, равно как и принятого им решения о незаконности формирования правительства, должна быть дана на уровне Венецианской комиссии и других институтов Совета Европы", - написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, "тот факт, что ряд государств и международных организаций, включая ЕС, США, выразили готовность взаимодействовать с новым молдавским правительством, дает надежду на скорый выход из политического кризиса". Глава комитета при этом подчеркнул, что России, "равно как и для всего цивилизованного мирового сообщества, неприемлемы попытки организации госпереворотов, нацеленных на узурпацию власти в интересах отдельных олигархических групп - в ущерб чаяниям населения собственной страны".

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РоссияМолдавияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичПолитический кризис в Молдавии
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