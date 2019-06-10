Зампостпреда РФ: без контроля со стороны СБ ООН косовские власти ощущают безнаказанность

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН должен держать под постоянным контролем ситуацию в Косово, без такого контроля косовские власти ощущают свою безнаказанность. Об этом заявил в понедельник на заседании СБ ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Нам очевидно, что после сегодняшнего заседания оказались полностью посрамлены те, кто вопреки здравому смыслу и деградации ситуации на местах настаивает на сокращении времени, необходимого для обсуждения косовской тематики в Совете Безопасности ООН, - заявил он. - Наше обсуждение лишний раз подтвердило, что без пристального внимания со стороны Совета Безопасности косовско-албанские власти окончательно уверуют в свою безнаказанность и вседозволенность. Это рискует подтолкнуть регион к новому кровопролитному противостоянию, в котором ни члены СБ ООН, ни Сербия, ни соседние государства не заинтересованы".