Зампостпреда при ООН назвал вопиющими действия властей Косова по отношению к Краснощекову

ООН, 10 июня. /ТАСС/. Действия противозаконных косовских властей, в результате которых пострадал сотрудник Миссии ООН в Косове россиянин Михаил Краснощеков, были поистине вопиющими. Об этом заявил в понедельник на заседании СБ ООН первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Слишком уж вопиющими были противозаконные действия косовских властей, - подчеркнул он. - Под надуманным лозунгом борьбы с оргпреступностью косово-албанский спецназ вторгся в сербонаселенные муниципалитеты севера Косово. В результате были арестованы 28 человек, преимущественно полицейских сербской национальности, был избит и задержан сотрудник Миссии ООН в Косово гражданин Российской Федерации Михаил Краснощеков, который выполнял служебное задание".

Объяснения косовских властей, по словам российского дипломата, "полностью лишены логики". "Фамилию Михаила Краснощекова в Приштине даже не потрудились правильно написать", - заметил он. "В интернете есть достаточно много видеофайлов, которые показывают безнаказанные и разбойничьи действия косовского спецназа", - добавил он. В связи с этим Дмитрий Полянский адресовал два вопроса специальному представителю генерального секретаря и глава Миссии ООН в Косове Захиру Танину: предъявлял ли Михаил Краснощеков удостоверение сотрудника Миссии ООН и были ли нанесены ему побои.

Отвечая на вопрос российского дипломата, Захир Танин утверждал, что "процесс выявления фактов идет своим чередом". "Мы пока не можем комментировать и разглашать детали текущего расследования, - добавил он. - Хочу заверить всех членов СБ ООН, что установление фактов, хотя и имеет внутренний характер, будет максимально полным и всеобъемлющим".

28 мая спецназ непризнанного Косова вторгся в северные муниципалитеты края, где в ходе перестрелок два серба получили легкие ранения. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейский спецназ Косова задержал 28 человек, среди которых и россиянин Михаил Краснощеков. Позже врач больницы в Косовска-Митровице Златан Элек сообщил, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица и был помещен в городскую больницу. Затем он был переведен на лечение в Военно-медицинскую академию в Белграде.