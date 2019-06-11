Документы для участия в выборах губернатора Петербурга подали 22 человека

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Пытавшийся участвовать в выборах президента РФ житель Брянска Владимир Кузнецов стал 22-м подавшим документы для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе городского избиркома.

"Рабочая группа Санкт-Петербургской избирательной комиссии по приему и проверке документов, представляемых кандидатами при проведении выборов высшего должностного лица Санкт-Петербурга губернатора Санкт-Петербурга, приняла документы о выдвижении у Кузнецова Владимира Евгеньевича. Кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказали в пресс-службе.

Ранее житель Брянска Владимир Кузнецов пытался участвовать в выборах президенты, но ЦИК отказал ему в регистрации.

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. Избирательная кампания стартовала 31 мая, этап выдвижения завершится 30 июня. Все кандидаты в губернаторы должны преодолеть муниципальный фильтр - собрать 10% подписей депутатов муниципальных советов, представляющих три четверти от всех муниципальных образований.

Врио главы города Александр Беглов баллотируется как самовыдвиженец.