Лавров призвал мировое сообщество выработать общие подходы к обеспечению кибербезопасности

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество должно выработать общие и приемлемые для всех подходы к обеспечению кибербезопасности и контроля над искусственным интеллектом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Важнейшая задача связана с необходимостью выработать общие приемлемые подходы к обеспечению кибербезопасности, регулированию процессов в области развития искусственного интеллекта, которые не должны выйти из-под контроля человека", - сказал министр.

V Международный форум "Примаковские чтения" открылся в понедельник в Москве в год 90-летия со дня рождения выдающего советского и российского государственного деятеля, академика РАН Евгения Максимовича Примакова. Первый форум прошел в 2015 году в память о Примакове и был приурочен ко дню его рождения. В этом году главная тема конференции сформулирована как "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?".