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Лавров призвал мировое сообщество выработать общие подходы к обеспечению кибербезопасности

Глава МИД России отметил, что развитие искусственного интеллекта не должно выйти из-под контроля человека

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Мировое сообщество должно выработать общие и приемлемые для всех подходы к обеспечению кибербезопасности и контроля над искусственным интеллектом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Важнейшая задача связана с необходимостью выработать общие приемлемые подходы к обеспечению кибербезопасности, регулированию процессов в области развития искусственного интеллекта, которые не должны выйти из-под контроля человека", - сказал министр.

V Международный форум "Примаковские чтения" открылся в понедельник в Москве в год 90-летия со дня рождения выдающего советского и российского государственного деятеля, академика РАН Евгения Максимовича Примакова. Первый форум прошел в 2015 году в память о Примакове и был приурочен ко дню его рождения. В этом году главная тема конференции сформулирована как "Возвращение к конфронтации: есть ли альтернативы?".

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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