Лавров: некоторые стороны в ЕС заинтересованы, чтобы Иран нарушил соглашение по атому

"Касательно перспектив сохранения СВПД, то здесь очень многое будет зависеть от европейцев. Я с интересом буду ждать какого-то брифинга по итогам поездки главы МИД ФРГ Хайко Мааса в Тегеран", - отметил он.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Ряд западных партнеров хотят, чтобы Иран сделал ошибку и объявил о шагах, не вписывающихся в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Я не исключаю, что есть настроения у некоторых наших партнеров в пользу того, чтобы Иран сделал ошибку, объявил о неких шагах, которые не вписываются в Совместный всеобъемлющий план действий. Тогда кое-кто на Западе вздохнул бы свободно и с чистой совестью снял бы с себя какую-либо ответственность", - сказал Лавров.

"Это будет очень печально, и здесь слово "недоговороспособность" тоже применимо. Рассчитываю, что законопослушная Европа будет сохранять приверженность резолюциям Совета Безопасности ООН", - резюмировал глава МИД РФ.

8 мая 2018 года США вышли из СВПД и ввели против Ирана ряд экономических санкций, добиваясь, в том числе полной остановки его нефтяного экспорта. Ровно через год Тегеран в ответ заявил о прекращении выполнения условий соглашения о соблюдении лимитов наработки низкообогащенного урана и тяжелой воды. Иран также заявил, что намерен прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке, если участники ядерной сделки не смогут в течение 60 дней нивелировать воздействие американских санкций.