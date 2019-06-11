Справороссы предложили кандидатуру Олега Шеина для выдвижения в главы Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 11 июня. /ТАСС/. Совет астраханского отделения "Справедливой России" предложил президиуму партии кандидатуру депутата Госдумы Олега Шеина для согласования кандидатом на пост губернатора от партии на предстоящих 8 сентября выборах.

"Совет регионального отделения "Справедливой России" обратился в президиум партии для согласования выдвижения кандидатуры Олега Васильевича Шеина в качестве кандидата в губернаторы", - сказал Шеин на брифинге в Астрахани. Шеин также является председателем совета регионального отделения "Справедливой России".

Ранее в избирком поступили документы о выдвижении в качестве самовыдвиженцев от трех кандидатов - 53-летнего пенсионера Игоря Гурбо, 51-летнего замдиректора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Астраханской области Германа Даниленко и 49-летнего временно исполняющего обязанности главы региона Игоря Бабушкина.

Согласно закону, в губернаторы Астраханской области могут выдвигаться как самовыдвиженцы, так и кандидаты от партий.

Шеин участвовал в выборах мэра Астрахани в 2009 и в 2012 годах, оба раза проигрывал выборы. После выборов 2012 года, когда, по мнению Шеина, произошла подтасовка результатов, он объявил голодовку. В сентябре 2014 года справоросс принял участие в выборах губернатора Астраханской области, на которых набрал 16,22%, проиграв Александру Жилкину. В 1999, 2003, 2007 годах избирался депутатом Госдумы. 4 декабря 2011 года избран депутатом Думы Астраханской области пятого созыва.