Комиссия СФ будет следить за выборами в сентябре на предмет вмешательства извне

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета России будет тщательно следить за предстоящими в сентябре выборами на предмет вмешательства извне, говорится в ежегодном докладе комиссии, опубликованном на сайте верхней палаты парламента.

"На основании проведенной за отчетный период работы комиссией уточнен план ее деятельности до конца 2019 года, который будет включать более тщательное отслеживание и оценку ситуации в период подготовки и проведения единого дня голосования 8 сентября 2019 г. (с точки зрения обеспечения электорального суверенитета), в том числе в городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, а также в Крыму. Итоги данной работы комиссия предполагает представить осенью этого года", - говорится в докладе, который будет доведен до сенаторов на пленарном заседании во вторник.

По итогам работы с марта 2018 года по май 2019 года комиссия пришла к выводу, что в связи с продолжающимися попытками вмешательства в сугубо внутренние дела РФ защита государственного суверенитета страны "остается актуальной и важной составляющей ее внешней и внутренней политики". Сенаторы отмечают, что в 2018 году такого рода вмешательство было связано главным образом с попытками атак на электоральный суверенитет РФ в период подготовки и проведения президентских выборов в марте прошлого года, а также выборов в единый день голосования в сентябре.

"Особую роль в процессах противоправного вмешательства в суверенные дела России и многих других стран мира продолжают играть США, которые давно и осознанно сделали такого рода вмешательство одной из основ собственной внешнеполитической деятельности. Все это прямо закреплено в законах Соединенных Штатов и официальных американских документах доктринального характера", - говорится в докладе комиссии.

Кроме того, в отчетный период комиссия приступила к созданию "черной книги" о фактах вмешательства во внутренние дела суверенных государств и в числе первых системно исследовала их. Речь идет об Украине (события 2013-2014 годов), Венесуэле (события 2018-2019 годов), Сербии (события с начала 1999 года по настоящее время). "Данная работа носила открытый характер и вызвала большой интерес далеко за пределами России, ее предварительные итоги распространены нами методами парламентской дипломатии, в том числе на площадке Межпарламентского союза", - отмечается в документе.