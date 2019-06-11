Путин проведет встречу с президентом Киргизии в Бишкеке на этой неделе

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил подготовку саммита Шанхайской организации сотрудничества с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

"Главы государств обсудили программу предстоящего в Бишкеке 13-14 июня саммита Шанхайской организации сотрудничества. Условлено о проведении двусторонней встречи на полях мероприятия", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля, поступившем в ТАСС.

В пресс-службе отметили, что во время телефонного разговора "подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-киргизских отношений".