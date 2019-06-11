Посол России сообщил о подготовке Путина к участию в Высшем экономическом совете ЕАЭС

ЕРЕВАН, 11 июня. /ТАСС/. Посол России в Армении Сергей Копыркин подтвердил проведение в Ереване 1 октября заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в его работе ожидается участие российского президента Владимира Путина.

"Принято решение о проведении 1 октября текущего года заседания Высшего экономического совета ЕАЭС, в котором будут участвовать лидеры стран - членов организации. Естественно, мы ожидаем приезда в Ереван по этому случаю президента России", - отметил Копыркин в ходе пресс-конференции в посольстве РФ.

ЕАЭС - международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия.

Союз начал работу 1 января 2015 года.