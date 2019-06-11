Медведев в Женеве обсудил с премьером Туниса его визит в Россию

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Женеве с премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом.

Встреча прошла на полях Международной конференции труда, на которой Медведев выступит во вторник.

Как рассказали в российской делегации, на встрече обсуждался предстоящий визит премьера Туниса в РФ. Кроме того, было отмечено, что страны реализуют хорошие совместные проекты и готовят к подписанию ряд документов. Также растет товарооборот и число туристов.

Ранее глава кабмина встретился с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинем и с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.