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Медведев в Женеве обсудил с премьером Туниса его визит в Россию

Стороны также отметили реализацию хороших совместных проектов
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Туниса Юсеф Шахед Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Туниса Юсеф Шахед
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

ЖЕНЕВА, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретился в Женеве с премьер-министром Туниса Юсефом Шахедом.

Встреча прошла на полях Международной конференции труда, на которой Медведев выступит во вторник.

Как рассказали в российской делегации, на встрече обсуждался предстоящий визит премьера Туниса в РФ. Кроме того, было отмечено, что страны реализуют хорошие совместные проекты и готовят к подписанию ряд документов. Также растет товарооборот и число туристов.

Ранее глава кабмина встретился с генеральным секретарем Международного союза электросвязи Чжао Хоулинем и с генеральным директором Международной организации труда Гаем Райдером.

Теги
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