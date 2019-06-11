Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет в Минске 17 июня

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Очередная сессия Парламентского собрания (ПС) Союза Белоруссии и России состоится в Минске 17 июня. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ПС.

"Союзные парламентарии обсудят ход реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на 2018-2022 годы", - отмечается в сообщении на сайте Парламентского собрания.

По данным пресс-службы, на заседании в Минске планируется проанализировать проделанную работу по исполнению резолюции Высшего государственного совета Союзного государства "Об отмене роуминга на территории Союзного государства", принятую в июне 2017 года. Предполагается, что парламентариям представят информацию о ходе работы по повышению эффективности торгово-экономического сотрудничества Белоруссии и России, а также о деятельности по развитию агропромышленного комплекса в рамках Союзного государства.

Традиционно в работе сессии ПС белорусско-российского Союза примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств двух стран, постоянные наблюдатели при Парламентском собрании.

Предыдущая сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ состоялась в декабре 2018 года в Москве.