Рябков заявил о существовании опасности распада системы контроля над вооружениями

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Прогнозы в отношении будущего системы контроля над вооружениями сложно делать в условиях нынешней турбулентности, однако опасность распада этой системы существует. Об этом заявил во вторник замглавы МИД России Сергей Рябков на V Международном форуме "Примаковские чтения".

"Мы в МИД видим признаки нарастающего кризиса всей системы договоренностей в этой сфере. К сожалению, мы пока не очень понимаем, какие меры можно использовать, чтобы остановить этот кризис, избежать распада системы (а опасность этого существует), как вернуться к пониманию того, что, во-первых, в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не может быть развязана и, во-вторых, что контроль над вооружениями и система договоренностей в этой сфере были и, надеюсь, останутся эффективным средством обеспечения безопасности нашего государства и других государств", - подчеркнул дипломат.

"Происходящее на международной арене с ростом турбулентности, непредсказуемости многих процессов не позволяет надежно прогнозировать развитие на годы вперед", - отметил Рябков.