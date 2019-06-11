Врио главы Мурманской области Чибис подал документы в избирком на выборы главы региона

МУРМАНСК, 11 июня. /ТАСС/. Врио главы Мурманской области Андрей Чибис подал документы на участие в выборах губернатора, он стал первым, кто подал документы в избирательную комиссию, сообщили ТАСС в избиркоме.

"Избирком принял документы на выдвижение кандидатом врио губернатора Андрея Чибиса", - сообщили в избиркоме.

Чибис был выдвинут кандидатом на выборы от "Единой России". В ходе голосования за кандидатуру Чибиса высказались 159 из 176 делегатов партийной конференции.

Чибис родился 19 марта 1979 года в городе Чебоксары. Окончил Чебоксарский кооперативный институт Московского университета потребительской кооперации по специальности "Юриспруденция", кандидат юридических наук. Работал на руководящих позициях Министерства регионального развития РФ, Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2013 по 2018 год на должности заместителя министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ курировал вопросы жилищно-коммунального хозяйства и городской среды, с ноября 2018 года назначен замминистра, в 2014 году был назначен главным государственным жилищным инспектором РФ.

Выборы губернатора

Выборы пройдут 8 сентября 2019 года. 8 июня областной избирком начал прием документов от кандидатов. Участвовать в выборах могут как представители партий, так и самовыдвиженцы. Последним, помимо прохождения 7-процентного муниципального фильтра, предстоит собрать почти 3 тыс. подписей избирателей.

В марте Марина Ковтун, возглавлявшая Мурманскую область с 2012 года, объявила, что подала президенту РФ Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Позже на сайте Кремля появился указ президента, согласно которому врио губернатора был назначен заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис.