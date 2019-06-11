Рябков: США по неясным причинам внушили себе, что РФ изменила позицию по ядерному оружию

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков назвал загадкой то, почему США решили, что Россия пересмотрела свои подходы в отношении применения ядерного оружия.

"Нам непонятно, на каком основании американцы внушили себе, что в России в последнее время произошло изменение подхода к базовым доктринальным принципам применения ядерного оружия и мы якобы теперь допускаем применение ядерного оружия на поле боя в рамках концепции ограниченной ядерной войны. Возможно, наши американские коллеги знают о нас то, чего мы сами о себе не знаем", - заявил Рябков во вторник, выступая на V Международном форуме "Примаковские чтения".

Он отметил, что склонность американцев искать технологические решения того, что фундаментально является политической проблемой, сейчас "заслоняет реальность в Вашингтоне до опасной степени". "Можно уповать на способности национальных разведок, технических средств узнавать все больше о потенциалах противоположной стороны и вообще любой потенциальной силы, которая в той или иной степени интересует США. Но почему эта технологическая способность, как и вера в способность защититься от тех или иных средств, к примеру при помощи противоракетной обороны или кибератак, должна обнулять возможность диалога, для нас остается загадкой", - подчеркнул заместитель министра.

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что на протяжении последних лет России пытались внушить, что она нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а на вопрос о том, на чем основаны эти обвинения, отвечали: "Вы сами все знаете лучше, чем мы". "Это не основа для диалога. Раз не будет контроля над вооружениями, найдутся другие способы в России надежно обеспечить собственную безопасность, но они, на мой взгляд, будут менее надежными, опасными, чем все то, что мы до сих пор имеем и что стоило бы на какое-то время сохранить", - заключил Рябков.

Возможный выход США из ДВЗЯИ

Рябков отметил, что возможный выход США из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) станет крупнейшей ошибкой, Москва предостерегает Вашингтон от такого шага.

По словам Рябкова, Россия не предпринимает никаких шагов, которые могут означать нарушение ДВЗЯИ. "Мы строжайшим образом соблюдаем мораторий [на проведение ядерных испытаний], в 2001 году ратифицировали документ, - обратил внимание он. - США при президенте Дональде Трампе анонсировали решение не ратифицировать документ и приступили к повышению готовности национального полигона в Неваде к проведению натурных ядерных испытаний".

"Поэтому в данном случае мы имеем пропагандистскую арт-подготовку к последующим шагам, которые могут означать дальнейшее расшатывание ДВЗЯИ путем постепенного движения [США] к выходу из документа", - указал заместитель главы МИД РФ.

"Это было бы сильнейшим ударом по системе международной безопасности. Мы предостерегаем коллег из Вашингтона от очередной крупнейшей ошибки, которую они могут совершить", - подчеркнул он.

Система контроля над вооружениями

Рябков отметил, что нынешняя система контроля над вооружениями не должна оставаться памятником холодной войны, ее нужно наполнить современным содержанием.

"Как принято говорить в современной России, перед нами развилка, - сказал он. - И от того, какое будет принято решение и куда мы двинемся дальше, зависит очень многое с точки зрения национальной безопасности государств, региональной и глобальной безопасности. Я не хотел бы быть пессимистом, но поводов для пессимизма все больше, что сегодняшняя панель тоже подтвердила".

Рябков отметил, что в современном мире происходит технологический взрыв по многим направлениям и страны оказываются в ситуации, радикально отличающейся от той, что была еще несколько лет назад. "Здание контроля над вооружениями ветшает, оно требует реновации и ремонта, - продолжил он. - Оно должно сохраниться не как памятник архитектуры времен холодной войны, но как функциональное помещение с современной начинкой. Российская сторона готова пройти свою часть пути, и соответствующие предложения и американским, и другим коллегам мы делали".

Рябков выразил надежду, что при выборе США между безоговорочным военным доминированием и попыткой достичь договоренности по контролю над вооружениями с Россией и другими странами, Вашингтон выберет второй вариант. "Но мы, как сказал президент, не инициируем никакие переговоры, все наши предложения на столе. Когда американские коллеги, мы будем готовы", - добавил он.

Обеспечение безопасности

Рябков отметил, что Россия в условиях действий НАТО в Евроатлантике будет заботиться об обеспечении собственной безопасности всеми доступными средствами.

"Что касается нового Хельсинкского процесса, в то в старом процессе предпринималось несколько попыток решить уравнение общеевропейской безопасности через формулирование модели и договора европейской безопасности поверх барьеров и разделительных линий, - сказал он. - В России писали проект такого документа. Все это было отвергнуто".

"Наши натовские соседи сначала стыдливо и немножко закулисно, потом все более открыто, а сейчас во вполне официальных документах пишут о том, что неделимость безопасности может быть только трансатлантической, только для самого альянса, - обратил внимание Рябков. - Я думаю, что былого энтузиазма и стремления смотреть на жизнь через розовые очки, верить в лучшее мы не найдем нигде, в том числе и в Москве".

"Поэтому мы будем заботиться о собственной безопасности всеми нам доступными средствами, не увлекаясь фантомами типа "Хельсинки-2", - подчеркнул заместитель министра.