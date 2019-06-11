Врио главы Калмыкии Хасиков подал документы для выдвижения на выборы руководителя региона

ЭЛИСТА, 11 июня. /ТАСС/. Врио главы Калмыкии Бату Хасиков подал документы в избирком для выдвижения на выборах главы республики, которые состоятся 8 сентября, сообщила ТАСС его пресс-секретарь Аюна Анджукаева.

Нового главу Калмыкии выберут 8 сентября. Согласно республиканским законам, выдвигать кандидатов в главы республики могут только партии. Глава Калмыкии избирается всенародным голосованием.

"Во вторник Бату Хасиков, выдвинутый кандидатом на должность главы республики калмыцким региональным отделением партии "Единая Россия", подал документы в избирательную комиссию республики", - сказала Анджукаева.

Ранее сообщалось, региональное отделение КПРФ выдвинуло кандидатом на пост главы Калмыкии депутата Народного хурала (парламента), руководителя племенного завода Намсыра Манджиева, "Патриоты России" выдвинули председателя регионального отделения партии Батара Мучаева.

В марте президент России Владимир Путин принял отставку по собственному желанию главы Калмыкии Алексея Орлова. Врио главы региона стал 38-летний Хасиков. Он сообщал ТАСС, что намерен выдвигаться на выборах главы Калмыкии.

Ожидается, что в единый день голосования 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц пройдут в 16 регионах РФ: Санкт-Петербурге, Республике Алтай, Башкирии, Калмыкии, Забайкальском и Ставропольском краях, Астраханской, Волгоградской, Вологодской, Курганской, Курской, Липецкой, Мурманской, Оренбургской, Сахалинской и Челябинской областях.