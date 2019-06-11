Рябков на встрече с замгоссекретаря США заявит о нереалистичности требований к РФ по ДРСМД

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил журналистам, что на встрече в Праге с заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон будет говорить о нереалистичности требований Вашингтона к Москве по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Никакого элемента логики здесь не присутствует, никакого отношения к реальности эти требования не имеют и не могут иметь. Мы говорим об этом открыто и будем объяснять это нашим американским коллегам, в том числе завтра, когда я встречусь с госпожой Томпсон в Праге для обсуждения тематики стратегической стабильности во всех ее аспектах", - сказал высокопоставленный дипломат на полях V Международного форума "Примаковские чтения".

"Все прекрасно знают, что никаких положений договора Россия не нарушала, требовать от нас в одностороннем порядке уничтожить ракету 9М729 - это по большому счету волюнтаристский прием, который продиктован совсем другими соображениями", - резюмировал он, добавив, что реальной причиной выхода США из ДРСМД является желание американцев нарастить свой ядерный потенциал на фоне увеличившихся возможностей других стран в этой области.

США впервые обвинили Россию в нарушении ДРСМД в июле 2014 года. Затем Вашингтон неоднократно повторял это заключение. Москва категорически отвергает выводы Вашингтона о несоблюдении ею ДРСМД и предъявляет встречные претензии относительно выполнения Соединенными Штатами условий договора.

США со 2 февраля приостановили выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД. Президент Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео пригрозили также, что Вашингтон через 6 месяцев выйдет из ДРСМД, если Москва не выполнит определенные требования, якобы касающиеся этого договора. США настаивают прежде всего на том, чтобы Россия уничтожила свою крылатую ракету наземного базирования 9М729, дальность которой, по утверждению Вашингтона, превышает установленную договором. В связи с решениями американской администрации президент Владимир Путин заявил 2 февраля, что и Россия приостанавливает свое участие в ДРСМД.