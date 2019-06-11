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Рябков: Россия с пониманием подходит к сокращению Ираном обязательств по ядерной сделке

Заместитель министра иностранных дел РФ также отметил, что Москва не в восторге от сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Москва не в восторге от сокращения Тегераном обязательств по ядерной сделке, но с пониманием относится к таким действиям. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, выступая в рамках V Международного форума "Примаковские чтения".

"Мы обеспокоены тем, что приближается момент, когда возможны некоторые дополнительные шаги со стороны Ирана в русле объявленных президентом Хасаном Роухани мер по сокращению объема добровольно принятых на себя Тегераном обязательств. Эта концепция получила в дипломатических кругах название "меньшее за меньшее", - отметил высокопоставленный дипломат. - Конечно, мы не в восторге от такого подхода, лучше было бы "большее за большее", но реальность такова, и мы с пониманием подходим к этой ситуации".

Теги
ИранРоссияРябков, Сергей Алексеевич
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