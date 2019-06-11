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Разногласия между РФ и ПАСЕ

Кремль рассчитывает, что в вопросе возвращения РФ права голоса в ПАСЕ "разум возобладает"

Помощник президента Юрий Ушаков отметил, что последние решения по этой теме настраивают на позитивный лад

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Кремль рассчитывает, что в вопросе возвращения России права голоса в ПАСЕ "разум возобладает", последние решения по этому вопросу настраивают на позитивный лад. Об этом заявил журналистам помощник президента Юрий Ушаков, отвечая на вопрос о перспективах разрешения этого вопроса.

"Я надеюсь, что разум возобладает. Последние тенденции и последние решения, которые принимались, в том числе и Комитетом министров Совета Европы, они настраивают на более или менее позитивный, конструктивный лад. Посмотрим, как будет дальше", - сказал Ушаков.

Он напомнил, что 11 июня "проходит заседание нашего национального комитета по вопросам сотрудничества с Советом Европы". "Тоже будет интересно последить, какая там будет внутренняя дискуссия", - добавил он.

Теги
РоссияРазногласия между РФ и ПАСЕУшаков, Юрий Викторович
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