Косачев: решение об участии России в июньской сессии ПАСЕ будет принято в ближайшие дни

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Руководство обеих палат российского парламента в ближайшие дни примет решение относительно участия в работе июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил во вторник по итогам заседания межведомственной комиссии РФ по взаимодействию с Советом Европы глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"До начала июньской сессии ПАСЕ остается менее двух недель. Постепенно вырисовываются ее контуры, в том числе в части процедуры рассмотрения запроса о полномочиях российской делегации, если таковой появится. Появится или нет - подробно обсуждали сегодня на заседании межведомственной комиссии по взаимодействию России с Советом Европы. Состоялся очень глубокий и взаимополезный разговор. Окончательное решение будет приниматься в ближайшие дни коллективно руководящими органами палат Федерального собрания", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его словам, в предстоящие дни многое будет зависеть от того, в какой степени ПАСЕ продемонстрирует свою способность следовать и собственным решениям, принятым на апрельской сессии, и решениям Комитета министров Совета Европы 17 мая.

"Их суть - любая страна, входящая в организацию, может быть представлена в ее уставных органах только на равных. То есть, иными словами - односторонние санкции ПАСЕ в отношении национальных делегаций дискриминационны по сути и противоречат уставу Совета Европы", - отметил сенатор.

Косачев считает, что большинство в ПАСЕ "вроде бы встало на такую позицию", которая полностью соответствует российским подходам и ожиданиям. Вместе с тем, подчеркнул парламентарий, в ассамблее "есть и пресловутое меньшинство, которому на Совет Европы, по большому счету, плевать, но которое спекулирует его ценностями и принципами в полный рост и без стеснения".

"Предстоит обсуждение поправок в регламент. Бой вокруг них и в преддверии, и на самой сессии предстоит нешуточный. Но это не битва ПАСЕ с Россией. Это сражение конструктивного большинства и деструктивного меньшинства, состязание здравого смысла и бессмысленной агрессивности. Время для принятия нашего решения еще есть. Будем действовать без спешки и наверняка", - добавил глава комитета СФ.

ПАСЕ и РФ

Делегация РФ в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена права голоса из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Россия в ответ отказалась участвовать в работе ПАСЕ и платить ежегодные взносы в бюджет Совета Европы. В результате встал вопрос о том, может ли Россия в таких условиях оставаться в СЕ.

В апреле нынешнего года евродепутаты приняли резолюцию, в которой, в частности, говорится о необходимости сохранения России в СЕ и содержится призыв к Москве назначить делегацию в ПАСЕ. Состоявшаяся 16-17 мая в Хельсинки министерская встреча Совета Европы приняла заявление, в котором говорится, что все страны - участницы должны "быть допущены до участия на равной основе в работе Комитета министров и Парламентской ассамблеи". Главы МИД также заявили, что приветствовали бы участие делегаций всех входящих в организацию государств в сессии ПАСЕ 26-28 июня.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с председателем ПАСЕ Лилиан Мори Паскье 10 июня подчеркнул необходимость восстановления прав российской делегации в полном объеме, подчеркнув, что это "соответствует духу и букве устава Совета Европы и решений, принятых на сессии Комитета министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая".