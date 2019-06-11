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Лавров и Матвиенко рассмотрели урегулирование на Украине, Ближнем Востоке и в Венесуэле

Такие ежегодные встречи и обмен мнениями позволяют проводить "сверку часов" и повысить уровень координации совместной работы по реализации единого внешнеполитического курса страны, отметили в МИД РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел во вторник встречу с руководством верхней палаты российского парламента во главе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, на которой обсуждалась международная проблематика. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В центре внимания парламентариев были приоритетные вопросы российской внешней политики, урегулирование кризисных ситуаций на Украине, Ближнем Востоке и в Венесуэле, углубление процессов евразийской интеграции и построение широкого партнерства с участием государств-членов ЕАЭС (Евразийский экономический союз), ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии)", - отметили на Смоленской площади.

"Такие ежегодные встречи и обмен мнениями позволяют проводить сверку часов и повысить уровень координации совместной работы по реализации единого внешнеполитического курса страны, способствуют совершенствованию взаимодействия министерства и Совета Федерации, в том числе в сфере обеспечения процесса ратификации международных договоров и соглашений," - добавили в дипведомстве.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЛавров, Сергей ВикторовичУкраинаСирияВенесуэлаРоссия
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