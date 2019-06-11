Слуцкий: Россия подаст заявку на участие в сессии ПАСЕ после внесения поправок в регламент

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия подаст заявку на возобновление своих полномочий в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в ходе летней сессии только в том случае, если в регламент ПАСЕ будут внесены поправки, гарантирующие равноправие национальных делегаций. Об этом во вторник журналистам заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Вопрос о возвращении российской делегации в ПАСЕ обсуждался во вторник на заседании межведомственной комиссии по взаимодействию РФ с Советом Европы. "Прошло серьезное и обстоятельное рассмотрение всех плюсов-минусов и рисков от возможного возобновления работы России на площадке Парламентской ассамблеи", - информировал парламентарий.

Он напомнил, что ранее регламентный комитет ПАСЕ уже рекомендовал имплементировать заявление Комитета министров Совета Европы о равноправии всех делегаций, что позволит навсегда запретить лишать национальные делегации слова, голоса и полномочий в структурах ПАСЕ. "С другой стороны, речь идет пока о проекте доклада и резолюции. Интрига в том, в каком варианте они могут быть приняты окончательно", - пояснил Слуцкий.

"Что будет в итоге, станет понятно только при обсуждении вопроса в первый день сессии, 24 июня. От исхода голосования будет также зависеть, подаст ли делегация РФ заявку на подтверждение своих полномочий для участия в работе сессии ПАСЕ нынешнего года", - сказал глава комитета. Он констатировал, что в ассамблее "наметилось конструктивное большинство по вопросу равенства полномочий". Однако там "сохраняется и достаточно громкое русофобское меньшинство, готовое на все, чтобы не допустить возврата России в ПАСЕ".

Слуцкий также напомнил, что 26 июня состоятся выборы нового генсека Совета Европы. "При благоприятном стечении обстоятельств это легко можно сделать вечером в понедельник. Мяч все еще на стороне ассамблеи", - добавил он. "В свою очередь, предварительно мы в ближайшее время планируем на фракциях обсудить вопрос ПАСЕ с последующим его рассмотрением на заседании Совета Думы", - резюмировал депутат.

Россия и ПАСЕ

Ранее регламентный комитет ассамблеи рекомендовал разрешить всем странам-участницам, чьи делегации по разным причинам не участвуют в работе этого уставного органа, представить их полномочия на июньской сессии ПАСЕ. Это предложение еще должно быть одобрено на голосовании в ходе летней сессии, которая открывается 24 июня в Страсбурге.

Кроме того, в предложенном для голосования проекте резолюции говорится о необходимости внести уточнение в регламент, чтобы в случае оспаривания или пересмотра полномочий права делегаций "голосовать, говорить и быть представленными в обоих уставных органах Совета Европы (СЕ) не приостанавливались и не отнимались". Вопрос о дополнении регламента положениями о процедуре оспаривания полномочий отдельных членов национальной делегации "при существенных на то основаниях" предлагается изучить в дальнейшем.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации.

Летняя сессия ПАСЕ, где запланированы выборы генерального секретаря Совета Европы, пройдет в Страсбурге с 24 по 28 июня.