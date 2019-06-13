Кандидаты ЛДПР и "Народного альянса" подали документы на выборы главы Вологодской области

ВОЛОГДА, 13 июня. /ТАСС/. Избирком Вологодской области принял документы от двух кандидатов на должность губернатора области от "Народного альянса" и ЛДПР. Об этом сообщил ТАСС член областного избиркома Олег Шляпаков.

"Сегодня избирательную комиссию Вологодской области уведомили о выдвижении своих кандидатов на пост губернатора и предоставили пакеты документов партии "Народный альянс" и ЛДПР. На заседании комиссии выдвинутым кандидатам дали разрешение на открытие избирательных счетов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Народный альянс" выдвинул председателя центрального комитета партии Вадима Петриенко. У партии нет регионального отделения в Вологодской области, поэтому "Народный альянс" проводил съезд в Москве, где было принято данное решение. От ЛДПР документы представила выдвинутая региональным отделением партии депутат областного парламента, председатель комитета по социальной политике Ольга Ширикова.

Кроме того, состоялась конференция Вологодского регионального отделения партии "Ветераны России", на которой выдвинут член совета регионального отделения Вадим Тюрин. "Данных о нем пока нет", - сообщили ТАСС в избиркоме.

На данный момент на губернаторскую должность претендуют четыре человека, которые представили соответствующие документы в избирком и имеют статус выдвинутых кандидатов. Это жительница Челябинской области Ольга Анищенко от Коммунистической партии социальной справедливости, лидер вологодских коммунистов, депутат Вологодского заксобрания Александр Морозов, депутат областного парламента от ЛДПР Ольга Ширикова и Вадим Петриенко от "Народного альянса". Региональное отделение "Единой России" проведет конференцию по выдвижению своего кандидата 28 июня. Ранее делегаты регионального партийного форума подержали решение действующего губернатора Олега Кувшинникова баллотироваться на следующий срок.

Кувшинников работает в должности губернатора с декабря 2011 года. В мае 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Кувшинникова и назначил его врио главы региона. На губернаторских выборах 14 сентября 2014 года Кувшинников одержал победу, получив в свою поддержку 62,98% голосов. Губернаторские выборы состоятся в Вологодской области 8 сентября 2019 года.