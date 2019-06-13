Боевики в Сирии за сутки обстреляли поселения в провинциях Латакия, Хама и окраины Алеппо

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Боевики в Сирии в течение суток обстреляли ряд населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама, а также северные окраины города Алеппо. Об этом сообщил в четверг журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"В течение суток боевиками совершены обстрелы населенных пунктов Шмайса, Касталь-эль-Бордж, Нахшебба, Айн-эль-Кантара и Мамухия провинции Латакия, Хамамият (дважды), Суран, Хайялин, Шейх-Хадит, Кара-Джурн провинции Хама, северной окраины города Алеппо (дважды)", - сказал он.

В среду при посредничестве России и Турции было достигнуто соглашение о полном прекращении огня на территории всей Идлибской зоны деэскалации. Однако "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и ряд других экстремистских группировок, включая "Ахрар аш-Шам" отказались соблюдать условия перемирия.