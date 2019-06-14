Мэр города в Кузбасе написал заявление об увольнении после ЧП со сходом угля в реку

КЕМЕРОВО, 14 июня. /ТАСС/. Глава города Мыски в Кузбассе, где в реку сошел оползень угля с отвала угольного разреза "Кийзасский", написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе правительства Кузбасса.

"Глава Мысковского городского округа Дмитрий Иванов написал заявление об отставке по собственному желанию", - информировали в пресс-службе.

Иванов руководил администрацией Мысковского городского округа с 2013 года, на должность мэра был назначен по результатам выборов. Ранее он долгое время работал в мэрии другого шахтерского города Кузбасса Междуреченска.

В четверг Иванов провел рабочую встречу с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым, на которой был произведен разбор чрезвычайного происшествия, о котором сообщили в понедельник. В Мысках создан оперативный штаб для контроля за очисткой русла реки, около 800 м русла которой перекрыто оползнем. Во время схода оползень задел и повредил девять опор резервной линии электропередачи, подача электричества не прекращалась. С понедельника на месте ведутся работы по расчистке русла.

О том, кто будет назначен временным исполняющим обязанности главы администрации Мысковского городского округа, областное правительство не сообщает. В приемной мэрии Мысков ТАСС пояснили, что в настоящий момент Иванов еще находится на рабочем месте.