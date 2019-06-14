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Кризис в Сирии

Путин назвал результаты борьбы с терроризмом в Сирии совместным успехом РФ, Турции и Ирана

Путин назвал результаты борьбы с терроризмом в Сирии совместным успехом России, Турции и Ирана.

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ИранСирияТурцияРоссияКризис в Сирии
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