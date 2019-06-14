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Министра спорта Удмуртии Наталью Гольцову освободили от должности

По данным правительства региона, ее уход связан со сменой места работы

ИЖЕВСК, 14 июня. /ТАСС/. Министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталью Гольцову освободили от должности, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе главы и правительства региона.

"Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртской Республики Наталья Гольцова освобождена от занимаемой должности - указ об этом подписан 14 июня", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что уход министра связан со сменой места работы. Указ о назначении исполняющего обязанности будет подписан в ближайшее время.

Гольцова руководила региональным Минспортом с 2017 года. Ранее она была руководителем Удмуртской региональной общественной организации "Автомобильный клуб "Вирсавия".

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